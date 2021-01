GGD Kennemerland heeft de ambitie om meerdere vaccinatielocaties te openen, buiten de huidige bij Schiphol. Dat vertelde woordvoerder Harm Groustra zaterdag in het programma 'Goedemorgen Zandvoort' op de lokale radiozender ZFM.

In Zandvoort, maar ook in Haarlem, zijn er vooral onder oudere bewoners zorgen over de bereikbaarheid van de vaccinatielocatie in Badhoevedorp. Vooralsnog moeten inwoners naar die locatie reizen om een prik te halen.

In Haarlem riepen politieke partijen het college op om zich hard te maken voor een locatie in de stad zelf, zodat mensen niet ver hoeven te reizen en het vooral op de fiets makkelijk bereikbaar wordt.

Burgemeester Wienen beloofde deze week al dat het college zich zal inzetten voor zo'n locatie, maar dat hij bij de besluitvorming wel afhankelijk is van meerdere betrokken partijen. In Zandvoort heeft de Ouderenpartij (OPZ) inmiddels een brandbrief geschreven aan het college om in het dorp zelf een vaccinatielocatie in te richten.

Vaccins goed beveiligd op locatie bij Schiphol

Groustra legt bij ZFM uit dat er allereerst voor de locatie bij Schiphol is gekozen, omdat de vaccins daar goed beveiligd kunnen worden en dat de bereikbaarheid goed is. In dezelfde XL-locatie werd al getest en konden ook de zorgprofessionals al gevaccineerd worden. Eén van de twee loodsen werd nog niet gebruikt en kon makkelijk omgebouwd worden tot vaccinatielocatie.

Volgens Groustra is het zeker niet ondenkbaar om in de toekomst ook op andere locaties in de regio een vaccinatielocatie in te richten. Hij wijst er ook op dat ouderen die minder mobiel zijn, bij de huisarts gevaccineerd kunnen worden.