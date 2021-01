De ruiten van zes auto's in de Ripperdastraat in Haarlem zijn vrijdagavond ingeslagen, meldt het Haarlems Dagblad zaterdag. De verdachte of verdachten zijn nog niet opgepakt.

Volgens een buurtbewoner gaat het om één of twee mensen. De gedupeerden werden door de politie aangeraden om aangifte te doen.

De politie doet onderzoek.