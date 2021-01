De veertig jaar oude populieren in de Heussensstraat in Haarlem blijven de komende tien jaar staan en worden indien nodig gesnoeid. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, dat stelt dat de bomen gezond zijn en de veiligheid gewaarborgd kan worden met gerichte snoei.

Bewoners van de straat willen de bomen het liefst laten vervangen en zijn teleurgesteld in het besluit. Het liefst zien de buurtbewoners dat de bomen stap voor stap vervangen worden voor nieuwe bomen.

Al tijden voelen de bewoners van de Heussensstraat zich bij harde wind onveilig in hun straat. Meerdere keren zijn er tijdens stormen takken afgebroken, die zo groot waren dat er schade aan huizen en auto's ontstond. Buurtbewoner Ton Jongerius liet afgelopen september al aan NH Nieuws weten dat hij bij harde wind uit angst voor vallende takken niet door zijn straat durft te lopen.

De buurtbewoner snapt niet dat het argument dat de bewoners zich door de afbrekende takken onveilig voelen in het besluit ontbreekt. Ook vindt hij niks terug over de molen die schade heeft opgelopen door de grote bomen. Jongerius laat het er niet bij zitten. "Ik ga nog even met mijn buurtbewoners in gesprek hierover en ik ga op 18 februari inspreken bij de commissie Beheer."