Haarlemmers moeten straks ook in hun eigen stad gevaccineerd kunnen worden. Daar gaat het college zich voor inspannen. Dat heeft burgemeester Jos Wienen aan de raad laten weten.

Raadsleden deden een via een motie een dringende oproep aan het college om een vaccinatiestraat in Haarlem in te richten. Ze vinden het namelijk een slecht plan dat Haarlemmers, maar ook inwoners van bijvoorbeeld Bloemendaal en Vogelenzang, vooralsnog naar "enkele tenten in de buurt van Schiphol" zullen worden verwezen.

Louise van Zetten van Hart voor Haarlem vindt het "waardeloos" dat Haarlemmers straks per auto of bus naar Schiphol moeten reizen voor een prik. "Haarlemmers moeten op de fiets naar de vaccinatielocatie kunnen gaan. Op Schiphol is het vanaf de bushalte nog vijftien minuten lopen naar de tenten en de navigatie kan de locatie niet eens aangeven."

"Het college zet zich er voor in om ook een vaccinatielocatie in Haarlem te bereiken", aldus burgemeester Wienen, die eraan toevoegde dat zo'n besluit wel gezamenlijk gemaakt moet worden met bijvoorbeeld de GGD. Het college kan dat niet alleen bepalen.

De motie haalde het uiteindelijk net niet. Een nipte meerderheid van de raad vond de toezegging van de burgemeester namelijk voldoende en ondertekende de motie niet.