De coalitiepartijen in Haarlem hebben een debat over de abortuskliniek Beahuis & Bloemenhove weten te voorkomen. In de raadsvergadering van donderdagavond stemden zij tegen het houden van een debat.

Eerder hadden de oppositiepartijen onder aanvoering van Actiepartij Haarlem dit debat aangevraagd, omdat zij willen dat burgemeester Jos Wienen verantwoording aflegt voor zijn handelen.

Op aandringen van de Haarlemse raad zei burgemeester Wienen toe te onderzoeken of het juridisch houdbaar zou zijn om een demonstratievak op grotere afstand van de ingang van de kliniek aan te wijzen. Maar tegelijkertijd zei hij dit niet voor 27 januari te kunnen doen. Dit leidde tot grote teleurstelling bij bijna alle politieke partijen. Die vinden namelijk dat de burgemeester niet goed omgaat met de motie waarin ze vragen om een bufferzone (op 25 meter afstand) aan de Haarlemse kant van de kliniek.

Daarom hadden de oppositiepartijen onder aanvoering van Actiepartij Haarlem een interpellatiedebat aangevraagd, waarmee de partijen in debat kunnen gaan over een onderwerp dat in eerste instantie niet op de agenda staat.

GL: 'We zien het nut van een interpellatiedebat nu niet in'

Tijdens de raadsvergadering stemden de coalitiepartijen tegen dit debat. Coalitiepartij GroenLinks Haarlem: "De veiligheid van vrouwen staat voorop, maar de burgemeester heeft reeds toezeggingen gedaan over die vakken. En dus zien we het nut van een interpellatiedebat nu niet in. De burgemeester zit erbovenop."

Onder meer oppositiepartij VVD was het hier niet mee eens. Zij vindt de situatie voor de abortuskliniek 'erg onrustig' en vindt dat de toezeggingen van de burgemeester de boel hebben vertraagd. "Dus alle reden om daar nu over van gedachten te wisselen", aldus de VVD.

Ook Actiepartij Haarlem zei nog een aantal belangrijke toezeggingen van de burgemeester te missen, voordat er uiting kan worden gegeven aan de motie. "Het is belangrijk dat er vandaag een debat over is en het zou erg jammer zijn als dit wordt uitgesteld."

Maar de steun voor een debat over de kliniek ontbrak. Actiepartij Haarlem zal een extra vergadering aanvragen om alsnog over het onderwerp in discussie te kunnen gaan.

Bij de protesten stonden aan de ene kant biddende antiabortusdemonstranten en aan de andere kant enkele Haarlemse jongeren en politici die de kliniek juist een hart onder de riem willen steken en willen dat de bufferzone er komt.