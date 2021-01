Politiemedewerkers van het bureau aan de Koudenhorn in het centrum van Haarlem zijn donderdagochtend verrast met een trompetoptreden en bossen bloemen. Burgers willen hiermee de politie een hart onder de riem steken, die het deze week zwaar te voortduren had met relschoppers in de stad.

Maandagavond richtten honderden relschoppers vernielingen aan in de wijk Schalkwijk. De politie rukte massaal uit om de relschoppers te stoppen. Ook op dinsdag kondigden de relschoppers aan toe te willen slaan op onder meer het Marsmanplein. Ook daar kwam politie op af om de rellen de kop in te drukken.

De inzet van de politie deze week blijft niet onopgemerkt. De agenten worden overladen met bedankjes in de vorm van kaarten, taart en bloemen.