Leerlingen van het Haarlemse Rudolf Steiner College ruimen dinsdag het puin op van de rellen in Schalkwijk. Op en rond de Belgiëlaan ligt het nog vol met glasscherven en stenen.

Anouk is samen met andere omstanders aan het opruimen. Ze heeft de conciërge om bezems en vuilniszakken gevraagd. Volgens een omstander "stelt het de burger weer een beetje gerust om te zien dat er ook dit soort jongeren bestaan".



Ook opbouwwerkers van stichting DOCK lopen door de wijk om bewoners te helpen. Nick Hoogendorp is jongerenwerker bij Thriple Threat. Zij proberen met de jongeren in Schalkwijk het gesprek aan te gaan, om te voorkomen dat ze opgepakt worden en een jeugdstrafblad krijgen. Dit doen ze ook via appgroepen.



Volgens Hoogendorp wordt onderschat hoe moeilijk jongeren het thuis hebben, waardoor ze gefrustreerd raken. "Het gaat vaak om grote gezinnen in kleine huizen met minder financiële draagkracht. De jongeren zitten nu de hele dag thuis en kunnen niet naar school, sport of vrienden", aldus de jongerenwerker.



Ook laat hij weten dat in de appgroep wordt opgemerkt dat veel jongeren thuisblijven. En dat er ook jongeren waren die aan de zijkant bleven staan en niets deden. "Het is absoluut fout, ze mogen dan niet naar buiten, maar die wilden zo hun punt maken", aldus Hoogendorp.