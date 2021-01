Burgemeester Jos Wienen heeft maandagavond drie locaties in Haarlem als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Het gaat om het centrum, winkelcentrum Schalkwijk en de hoek van de Europalaan en de Belgiëlaan.

Op video's die in WhatsApp-groepen circuleren, is te zien dat er op verschillende plekken in de stad vuurwerk werd afgestoken en brandjes werden gesticht. Ook zouden agenten met stenen zijn bekogeld. Politie is op de been om de onrust te laten wederkeren.

Eerder riep Wienen mensen op om geen gehoor te geven aan de oproepen om in de avond te gaan rellen. Bij verstoring van de openbare orde zou direct ingegrepen worden.

"Op basis van signalen tot oproep van illegale samenscholing en rellen op verschillende locaties in Haarlem roep ik met klem op hier geen gehoor aan te geven. Gebruik je gezonde verstand, bij overtreding loop je het risico op een boete en een strafblad", aldus Wienen eerder op de avond.

De burgemeester roept ouders op hun kinderen thuis te houden. "Het is voor niemand prettig, maar laten we het niet nòg onprettiger maken dan strikt noodzakelijk."