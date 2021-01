De Haarlemse band GUYY sluit zichzelf een week lang op in het monumentale pand Het Slachthuis in Haarlem. De band gaat er een single schrijven én opnemen en een videoclip draaien. Na deze week wordt het pand gerenoveerd, wat maanden in beslag zal nemen.

Het kunstproject, met als inspiratie het voormalige slachthuis, heet GUYY, locked down in Slachthuis.

De band is uitgenodigd door poppodium Patronaat. In het pand werden tot de jaren negentig koeien, varkens en schapen geslacht. Het interieur doet nog steeds aan die periode denken, met oude witte muurtegels en vleeshaken die her en der nog hangen.

Later hebben heel wat Haarlemse bandjes er gerepeteerd in de oefenruimtes van Daisybell en waren er verschillende evenementen. Doordat de ruimtes groot zijn, kan de band coronaproof te werk gaan.

Ze mogen het hele pand gebruiken en doen dat dan ook. "We kijken qua percussie waar we bijvoorbeeld op kunnen slaan en wat we stuk kunnen gooien", lacht zanger Duck. "De synthesizers hebben we in een grote ruimte opgenomen, dat geeft heel veel reverb, een mooie galm."

Ook worden er tijdens het proces foto's gemaakt. "We werken verschillende disciplines uit. We maken een videoclip, kunst, foto's, het is één grote creatieve bende."

Na het weekend moet GUYY de sleutel weer inleveren. Het slachthuisterrein gaat dan compleet op de schop: er zullen onder meer tientallen woningen gebouwd worden.