De twee Damiaatjes, klokken die in de Grote of St. Bavokerk hangen in Haarlem, gaan vanaf zaterdag een half uur eerder luiden om de avondklok aan te kondigen. De klokken luiden vanaf dan om 20.30 uur.

Van oorsprong luidden 'de damiaatjes' om 21.00 uur om buitenlui aan te sporen de stad te verlaten voordat de stadspoorten zouden gaan sluiten om 21.30 uur.

Een aantal raadsleden kwam op het idee de avondklok met de in Haarlem en omgeving bekende melodie in te luiden, toen de Tweede Kamer instemde deze coronamaatregel. "Zo krijgen de Damiaatjes tijdens de avondklok eindelijk weer een functie", schrijft Ziggy Klazes, één van de raadsleden die het opperde, op haar Facebook.

Wethouder Marie-Thérèse Meijs en klokkenluider Rien Donkersloot waren direct enthousiast.