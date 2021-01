Mensen plaatsten woensdagavond verschillende berichten op sociale media over mogelijke hondenvergiftigingen in Haarlem en omstreken. Zo zijn er woensdag twee zieke honden bij dierenkliniek Kenaupark gebracht. Een van de twee is overleden.

"Deze honden waren heel ziek. Ze waren enorm aan het kwijlen, hadden vochtophoping in de longen en waren eigenlijk aan het doodgaan", zegt een dierenarts van dierenkliniek Kenaupark.

Een kleine hond overleed ter plaatse en de grote is opgenomen en heeft de nacht overleefd. "We krijgen elke dag honden met diarree en braakverschijnselen, maar dit was echt iets anders", aldus de dierenarts.

"Ze zijn twee uur na het wandelen ziek geworden en de symptomen passen bij muizengif." Of dit opzettelijk op meerdere plekken is gestrooid om honden te vergiftigen lijkt de dierenarts onwaarschijnlijk, maar hij kan het niet uitsluiten.

De politie plaatste een waarschuwingsbericht op Facebook. "Bij ons zijn meldingen over meerdere zieke honden en een hond die is overleden, binnengekomen", zegt een woordvoerder. "Meer weten we ook niet, dus we hebben dit bericht geplaatst om mensen preventief te waarschuwen."

De berichten op sociale media gingen ook over incidenten in Aerdenhout, Zandvoort, Overveen en Heemstede. Of er daadwerkelijk honden door vergiftiging zijn overleden, kunnen zowel de dierenklinieken in de omgeving als de politie niet bevestigen.

Mensen die vermoeden dat hun hond vergiftigd is, worden verzocht dit aan de politie te melden.