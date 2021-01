Het bloemencorso in de Bollenstreek dat op 17 april zou plaatsvinden, gaat ook dit jaar niet door vanwege de coronamaatregelen. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt.

Het evenement trekt jaarlijks rond de miljoen bezoekers naar de Bollenstreek en Kennemerland. Vorig jaar werd het corso ook al afgelast vanwege de coronacrisis.

"Vorig jaar stonden onze praalwagens al klaar om gestoken te worden toen wij het evenement hebben afgeblazen. Helaas is het nu voor een tweede keer in de geschiedenis niet mogelijk om de wagens te laten rijden", zegt voorzitter Willem Heemskerk.

Wel is de organisatie volgens Heemskerk bezig met het zoeken naar een alternatief. "Maar deze keer hebben we nog voldoende tijd om een alternatief voor te bereiden." Het is nog niet bekend hoe dat eruit gaat zien.