De Haarlemse restaurants die afgelopen weekend de Tasty Walk door Haarlem en Bloemendaal verzorgden, krijgen een waarschuwing van de gemeente. Volgens de gemeente ging het hier om een evenement en dat is niet toegestaan vanwege de huidige coronamaatregelen.

Tasty Walk organiseerde een wandeling lang vijf restaurants in Haarlem en één in Bloemendaal. In totaal wandelden zestig deelnemers in groepjes van twee langs de restaurants, waar ze een hapje en een drankje to go kregen. De Haarlemse deelnemers Franzen, Parck, De Plekk, Brouwerskolkje, en Pand 13 hebben voor hun deelname een waarschuwing van de gemeente gekregen.

Volgens het stadbestuur had de organisatie dit evenement moeten melden en dat hebben ze niet gedaan. Dan had de burgemeester het kunnen verbieden. "De oproep is om zoveel mogelijk thuis te blijven. Zo'n evenement doet precies het tegenovergestelde", aldus Daphne Sijmonsbergen, woordvoerder van burgemeester Jos Wienen. Omdat Vooges in Bloemendaal ligt, blijft dat restaurant buiten schot.

De gemeente laat weten de horecaondernemers zoveel mogelijk de gelegenheid te willen geven om wat te verdienen in deze lastige tijd, maar dan wel binnen de regels. Mocht het nog een keer voorkomen, dan zal de gemeente een boete opleggen en de desbetreffende zaak sluiten.