De gemeente Haarlem wil 300.000 euro vrijmaken voor een maandenlange restauratie van het eeuwenoude Müllerorgel in de Haarlemse Sint Bavokerk. Door overlast van vleermuizen is het orgel beschadigd.

Organist Anton Pauw stoort zich al jaren aan de uitwerpselen van de vleermuizen, die ervoor zorgen dat het orgel is aangetast. "Het zuur van de urine vreet zich vast in de pijpen. Dat is gewoon niet goed."

Het college van de gemeente Haarlem, tevens de eigenaar van het orgel, wil nu flink de buidel trekken om het te laten restaureren. Maar daarmee is het probleem van de uitwerpselen nog niet opgelost. Toch lijkt er nu een oplossing in zicht.

Haarlemmer Bas van Vlijmen, die alles van het gedrag van vleermuizen weet, startte samen met onderzoeksbureau Endemica een proef om de vleermuizen binnen de kerk te 'verhuizen'.

Doel van de onderzoekers is om de vleermuizen, mogelijk een paar honderd, naar andere plekken in de kerk te lokken. Dat proberen ze door opgenomen geluid van vleermuizen rond die nieuwe locaties af te spelen. De resultaten worden op korte termijn met het kerkbestuur besproken.

De restauratie van de gemeente Haarlem zou vanaf juni kunnen beginnen en zo'n acht maanden moeten gaan duren.