De Haarlemse gemeenteraad heeft wethouder Michel Rog maandag opgeroepen om de 30 kilometerzone rondom de Nagtzaamstraat in Haarlem-Oost beter zichtbaar te maken. Veel automobilisten houden zich niet aan de snelheidslimiet en dat zorgt voor een onveilig gevoel bij buurtbewoners.

De gemeente Haarlem wil graag dat de automobilisten niet harder dan 30 kilometer per uur rijden in de Nagtzaamstraat, maar door de inrichting met fietsstroken en door de busroutes lijkt juist het tegenovergestelde effect te worden bereikt. Bewoners van de straat laten middels een eigen buurtenquête weten dat ze het erg onveilig vinden om over te steken.

Wethouder Rog heeft maandag toegezegd dat hij gaat uitzoeken welke maatregelen hij kan nemen en hoeveel budget er voor gevonden kan worden, want geld is hiervoor niet gereserveerd in de Haarlemse begroting. Een complete herinrichting voor 2,4 miljoen euro zit er dan ook niet in.

De gemeenteraad wenst in ieder geval meer attentieborden voor de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in de Nagtzaamstraat. Er is ondertussen een gehuurd 'smileybord' geplaatst. Wethouder Rog liet al weten dat dat bord nu ook gekocht gaat worden.

In december is uit metingen van navigatiesystemen gebleken dat 85 procent van de automobilisten niet harder reed dan 45 kilometer per uur. "Dat is nog steeds harder dan 30 kilometer per uur", erkent Rog. Hij ziet daarin wel een kans voor het inzetten van meer attentieborden om de snelheid eruit te halen.

Op de vraag van de ChristenUnie waarom er dan niet door de politie gehandhaafd wordt op "de 15 procent extreem harde rijders", antwoordde Rog dat de politie dat niet doet in een 30 kilometerzone als de wegen daar door de gemeente niet op zijn ingericht. Volgens Rog mag de gemeente ook geen flitspaal neerzetten.