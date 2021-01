De politie is op zoek naar getuigen van meerdere pogingen tot beroving van twee jongens in de omgeving van de Zadelmakerslaan, het Houtplein en de Wagenmakerslaan in Haarlem. De incidenten vonden vrijdag plaats rond 13.45 uur.

De twee slachtoffers werden vrijdagmiddag op verschillende locaties door een onbekende jongen aangesproken, meldde de politie zaterdag. De jongen bedreigde hen en dwong ze hun bezittingen af te staan. Een van de slachtoffers werd hierbij geslagen.

Vermoedelijk is de dader rond de zestien jaar oud. Hij had volgens de politie een "lichtgetinte huidskleur" en was 1.80 meter lang. Hij droeg een groenbruine jas, een mondkapje en had een fiets bij zich.

Mensen die meer over de dader of het incident werden, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.