Uit angst dat er toch te veel schaatsers tegelijk op de Haarlemse ijsbaan rondjes rijden en om de gezamenlijke afspraken met de ijsbanen in Alkmaar en Hoorn te respecteren, wordt er niet getornd aan het maximum van honderd bezoekers per uur.

Dit leidt tot teleurstelling bij directeur Rob Kleefman, die had gevraagd om voor de jeugd een uitzondering te maken.

Oorspronkelijk startte de ijsbaan in Haarlem de weken na de lockdown half december met maximum 250 bezoekers. "We lieten per kwartier veertig schaatsers binnenkomen, waardoor je na een uur nog steeds niet aan dat maximum zat", aldus Kleefman. Volgens de directeur van de ijsbaan werd dat nooit overschreden omdat bezoekers gemiddeld een uur en een kwartier bleven. "Dat liep best wel goed."

Volgens burgemeester Jos Wienen hadden controleurs vastgesteld dat het wel te druk werd. Wienen had verwacht dat na elk uur de groep schaatsers in zijn geheel van de baan zouden gaan, waardoor een nieuwe groep erop mocht, zo meldde hij gisteravond tijdens de bespreking van de coronamaatregelen in de commissievergadering van de gemeenteraad.

Zowel de ChristenUnie als Liberaal Haarlem wil dat de gemeente toch in gesprek gaat met de directeur van de Haarlemse ijsbaan. Ondanks dat er afspraken gemaakt zijn met de ijsbanen in Alkmaar en Hoorn om één lijn in de regels te stellen qua bezoekersaantallen. De burgemeester zegt "veel waarde te hechten aan eenduidigheid".

Per uur vijftig kinderen extra

"Maar wij hebben in Haarlem 1.800 vierkante meter meer ijs, omdat we een open binnenbaan hebben", vindt directeur Kleefman. Hij heeft voorgesteld om in ieder geval per uur vijftig kinderen extra toe te laten. Dat zou ook deels een oplossing zijn voor de schaatslessen op zaterdagochtend. Nu moeten de klasjes verdeeld worden over drie zaterdagen, omdat er anders meer dan tweehonderd kinderen op het ijs staan.

Kleefman wil er geen drama van maken en gezondheid gaat boven alles, vindt ook hij. "Maar sporten is goed voor de jeugd, zeker als ze nu de hele dag thuis zitten met hun schoolwerk."

Tenslotte benadrukt de ijsbaandirecteur wel dat de Haarlemse ijsbaan een particuliere stichting is in tegenstelling tot de drie andere ijsbanen in Noord-Holland (Alkmaar, Hoorn en Amsterdam, red.). Weliswaar zonder winstoogmerk. "Maar ik moet wel het personeel betalen. Dat is voor de andere banen waarbij de medewerkers in dienst zijn van de gemeente wel anders." Hij wil zich absoluut aan de coronamaatregelen houden, maar zou dus wel iets meer mensen op het ijs willen hebben. "Als het mogelijk is, waarom het dan toch niet doen?"