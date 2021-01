De hulpdiensten, waaronder een duikteam van de brandweer, politie en ambulance zijn dinsdagavond massaal uitgerukt vanwege een melding over een te water geraakt persoon langs de Noord Schalkwijkerweg in Haarlem. Na onderzoek bleek het om een fietslampje te gaan.

Dat meldt het Haarlems Dagblad. Een omstander had het lampje in het water zien liggen en dacht vermoedelijk dat er iemand te water was geraakt.

Een duiker heeft het water onderzocht en het lampje eruit gevist. De hulpdiensten hebben verder niemand aangetroffen.