De gemeente Haarlem heeft tot nu toe contact met 10 à 15 van de 111 Haarlemse gedupeerden in de toeslagenaffaire, om ze te ondersteunen totdat ze de 30.000 euro compensatie krijgen.

Andere gemeenten zijn volgens wethouder Floor Roduner zwaarder getroffen. "Maar elke gedupeerde is er één te veel. Dit had zo nooit mogen gebeuren."

De gemeente kan ondersteuning bieden in de vorm van schuldhulpsanering, regelingen omtrent woonschuld en hulp bij opvoedingszaken. Het Rijk heeft 140.000 euro beschikbaar gesteld aan de gemeente om gemaakte kosten voor deze hulp te compenseren.

Niet alle gedupeerde ouderparen zijn in grote financiële problemen gekomen. Wethouder Roduner houdt er echter rekening mee dat een derde van de slachtoffers bij de gemeente zal aankloppen. Dat aantal is gebaseerd op pilots van hulpprojecten in onder meer Tilburg en Amsterdam. Ook kan het totale aantal gedupeerden van de toeslagenaffaire nog stijgen als alles uiteindelijk door de Belastingdienst is uitgezocht.

Actieve ondersteuning nadat Belastingdienst alle 111 dossiers deelt

De Belastingdienst geeft zelf bij de gemeente aan welke gedupeerden wellicht steun nodig hebben. Sinds vorige week hebben zes ouderparen zich zelf bij de gemeente gemeld. Pas later, als de Belastingdienst alle 111 dossiers met de gemeente Haarlem deelt, kan de gemeente iedereen actief benaderen om ondersteuning aan te bieden.

Nu is nog niet te zeggen of er in Haarlem gedupeerden zijn die bij één of enkele kinderopvangcentra zaten. Dit is bijvoorbeeld wel in Schiedam het geval geweest, waardoor deze Zuid-Hollandse gemeente bovengemiddeld veel gedupeerde slachtoffers van de toeslagenaffaire kent.

Wethouder Roduner verwacht niet dat nog heel veel meer Haarlemmers in grote financiële problemen zijn geraakt. "Maar er zullen schrijnende verhalen boven water komen."