De meerderheid van de Haarlemse gemeenteraad heeft donderdag tijdens een extra raadsvergadering een motie van treurnis uitgesproken vanwege de coronademonstratie die zondag plaatsvond in De Hout.

De manifestatie van Vrouwen voor Vrijheid werd door meer mensen bezocht dan verwacht. In totaal kwamen er 1.750 mensen bijeen.

Een deel van de bezoekers hield zich niet aan de anderhalvemeterregel. "Het was niet onvoorzienbaar dat de demonstranten zich niet aan de regels zouden houden", stelt D66-raadslid Thessa van der Windt.

Wienen was tijdens de manifestatie zelf niet op het Vlooienveld aanwezig, omdat hij naar eigen zeggen had geleerd van wat zijn collega-burgemeester Femke Halsema van Amsterdam had ondervonden door haar aanwezigheid bij een demonstratie van Black Lives Matters afgelopen juni op de Dam.

"Uit evaluatie bleek toen dat de aanwezigheid van de burgemeester 'niet handig' was en dus heb ik besloten om me goed te laten informeren en de livestream van de organisatie die middag te volgen. Ik had dus wel een goed beeld", aldus Wienen.

Ook het aanspreken van een aantal mensen dat zondag continu bij elkaar klitte, zag hij niet zitten. "Dan kom je terecht in een omgeving waar iedereen zich ermee bemoeit en wordt het een grimmige sfeer. Daar ben ik niet bang voor, maar dat vergt wel serieuze afweging. Ik heb de keuze gemaakt het nu niet naar een hele andere sfeer te brengen."

Burgemeester komt met voorstel voor toekomstige demonstraties

De burgemeester komt met een voorstel waarin bij volgende demonstraties tijdens de coronacrisis een zogenoemde 'escalatieladder' opgesteld wordt.

In het voorstel staat dat er geen optredens en speeches mogen plaatsvinden en er eerder aan het begin ingegrepen gaat worden als de maatregelen na één waarschuwing niet nageleefd worden door demonstranten.

Zondag moest de organisatie tot vier keer toe vanaf het podium oproepen om meer uit elkaar te gaan staan. Pas daarna werd besloten tot beëindiging van de manifestatie, terwijl de organisatie liever nog langer had willen doorgaan.