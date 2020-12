Drie jongens hebben maandag rond 17.40 uur een dertienjarige jongen met een mes bedreigd op de Overtonstraat in Haarlem, meldt de politie dinsdag. Het slachtoffer kon wegrennen nadat hij zijn tas had afgestaan. De politie is op zoek naar de daders.

De jongen liep over de stoep toen hij ineens door het drietal werd geblokkeerd. Na de beroving reden de drie jongens weg op een zwarte scooter van het merk Vespa in de richting van de Middenweg.

Volgens de politie hadden twee van de daders "een zeer donkere huidskleur" en waren ze tussen de 1.70 en de 1.80 meter lang. Ze droegen beiden een trainingspak. Een van hen had dreadlocks en droeg een oorsieraad.

De derde verdachte was volgens de politie kleiner en "lichter getint" en had een voller postuur. Hij droeg onder meer een witte joggingsbroek.

Mensen die de verdachten mogelijk gezien hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie.