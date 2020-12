De kerstvakantie wordt veelal thuis doorgebracht, omdat bijna alle uitjes vanwege de lockdown zijn geschrapt, maar in Haarlem zijn er een aantal activiteiten die wel doorgaan. Zo is er onder meer een kerstbrigadespeurtocht, een theaterkamp en is de Sport-In Fun Experience van start gegaan.

Omdat het sportevenement buiten op het Pim Mulier-sportpark wordt gehouden, is het dit keer een Sport-Out. "Ik vind het toch superleuk dat we de kinderen kunnen laten bewegen en dat we het op deze manier kunnen doen", zegt Carlijn Dings van organisator Sport Support.

Het programma van de Sport-In Fun Experience duurt normaal gesproken de hele dag en vindt binnen in de sporthal van het Kennemer Sportcenter plaats. Vanwege de huidige coronasituatie moest de organisatie de plannen meerdere keren omgooien.

Even was het spannend of het überhaupt wel door kon gaan, maar met de nodige aanpassingen kunnen een paar honderd kinderen deze dagen toch sporten. Het programma is wel wat beperkter, de lessen duren maar een uur en de ouders mogen niet komen kijken.

Schaatsbaan open voor les, vrij schaatsen beperkt

In de kerstvakantie zijn er ook andere activiteiten die doorgaan. De ijsbaan blijft open voor de kinderen die les hebben. Voor vrij schaatsen is beperkt plek, omdat er niet meer dan honderden mensen tegelijk op de ijsbaan mogen zijn.

Wie van wandelen houdt en tegelijk ook wil helpen met het schoonhouden van de natuur, kan bij de Groene Lobby een pakket ophalen met daarin onder meer een papierprikker en een vuilniszak.

In maart was overal in het land de berenspeurtocht voor kleine kinderen. In navolging daarvan is nu de kerstbrigadespeurtocht gestart. Voor de kinderen die creatief zijn en van theater houden, organiseert kindertheater De Toverknol een kamp.