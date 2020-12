Een 26-jarige Amsterdammer is dinsdag tot een celstraf van 11,5 jaar veroordeeld voor het doodschieten van de 29-jarige Beverwijker Burak Arslan op 22 januari. Daarnaast moet hij de familie van Arslan een schadevergoeding van 127.000 euro betalen.

Arslan, die een snackbar in Wijk aan Zee had, werd in een steeg naast de Jopenkerk in Haarlem neergeschoten. Dit gebeurde tijdens de aankoop van drugs van de verdachte. Hij overleed later die nacht in het ziekenhuis.

De verdachte hoorde poging tot doodslag tegen zich eisen. Volgens zijn advocaat was er sprake van noodweer, omdat de Amsterdammer zich moest verdedigen nadat Aslan hem had beetgepakt.

De rechter oordeelde echter dat iemand gericht neerschieten met een doorgeladen pistool niet in verhouding staat tot iemand vastpakken met blote handen.