Het Haarlemse kathedrale koor van de Sint Bavo brengt zondagavond om 19.00 uur via YouTube een kerstgroet aan Amerikaanse oorlogsveteranen in Washington en New York.

Het koor, bestaande uit deelkoren met basisschoolleerlingen van de Haarlemse koorschool, zou afgelopen voorjaar live optreden, maar vanwege de coronacrisis ging dat niet door. Het koor zou in het kader van '75 jaar vrijheid' optreden in Washington en bij de Verenigde Naties in New York.

Als uiting van dank voor de grote rol van de Amerikaanse oorlogsveteranen bij het bevrijden van Nederland in de Tweede Wereldoorlog, hebben de koorleden nu een digitale muzikale kerstgroet voor de veteranen opgenomen.

Naast het concert zal er ook een brief van koning Willem-Alexander door een van de koorleden worden voorgedragen en spreekt minister Ank Bijleveld-Schouten (Defensie) de veteranen toe via een videoboodschap.

Het concert Thank You XMas Wish is zondagavond voor iedereen te volgen via het YouTube-kanaal van Koorschool Haarlem.