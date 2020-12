Schalkwijk in Haarlem krijgt elf projecten, zoals fruitbomen, om de wijk op verschillende manieren te verbeteren. De ideeën en projecten werden ingezonden voor 'Schalkwijk aan Zet', een experiment met eigen initiatieven waar de gemeente 70 miljoen euro voor beschikbaar stelt.

In totaal werden er meer dan negentig initiatieven ingediend. Schalkwijkers geven zelf leiding aan het uitvoeren van hun eigen plannen.

Een van de winnende ideeën om de wijk groener te maken, is het plaatsen van fruitbomen. In parken en groenstroken zullen appel-, peer- of kersenbomen worden geplaatst. Inwoners mogen zelf het fruit plukken.

Een ander idee is het opruimen en schoonhouden van park De Molenplas. Er worden meer prullenbakken geplaatst. Ook komen er borden te staan waarop staat dat mensen hun afval in de afvalbakken moeten doen.

Parkeergarage met grote foto's van Schalkwijkers

Ook het Da Vincieplein krijgt een make-over. Zo komt er een kinderkrant en zullen er op de parkeergarage grote foto's van Schalkwijkers komen te hangen.

Alle gekozen initiatieven zijn te zien op de website van Schalkwijk aan Zet.