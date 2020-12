De organisatie van het Yonex Dutch Junior International badmintontoernooi heeft besloten om de editie in maart 2021 af te lasten vanwege de coronacrisis.

Het toernooi zou plaatsvinden van 3 tot en met 7 maart. Aan het toernooi, traditioneel in de DEGIRO-sporthal in Haarlem, doen jaarlijks de grootste badmintontalenten ter wereld mee.

De organisatie laat weten dat het door de coronasituatie op dit moment onmogelijk is om het evenement op een verantwoorde wijze te kunnen organiseren. Verschuiven naar een latere datum in 2021 is ook niet mogelijk, omdat de internationale badmintonkalender dat niet toelaat en omdat het ook te grote financiële risico's met zich meebrengt.

Internationale wereldtop

Het Yonex Dutch Junior International geldt als één van de vier grootste toernooien waar de internationale wereldtop onder negentien jaar het tegen elkaar opneemt. De editie van 2020 was in maart en ging nog wel door. Alleen de talenten uit China konden toen niet komen vanwege de uitbraak van COVID-19.

De editie van 2022 staat gepland op 2 tot en met 6 maart.