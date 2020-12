In een tussenwoning in de Kleine Houtstraat in het centrum van Haarlem is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken. Rond 3.30 uur werd de brand ontdekt.

Aanvankelijk werd gedacht dat de brand in een winkel woedde, maar het vuur bleek zich in een tussenlaag tussen de verdiepingen te bevinden. Door de brand ontstond veel rookontwikkeling.

De brandweer kwam met een groot team om te voorkomen dat de brand oversloeg naar andere panden. Meerdere bewoners waren in het pand aanwezig toen de brand uitbrak. Zij werden door de politie opgevangen en kregen van de buren koffie en thee.

Ook zijn twee huisdieren door de brandweer in veiligheid gebracht.