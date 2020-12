De Haarlemse gemeenteraad heeft donderdagavond een motie om bij de Haarlemse ingang van de abortuskliniek een bufferzone voor demonstranten in te stellen aangenomen. "We moeten gezamenlijk een grens trekken."

Acht verschillende partijen uit zowel de oppositie en coalitie dienden de motie in om de burgemeester op te dragen de bufferzone in te voeren.

"Wat D66 betreft is het betogingsrecht geen vrijbrief om vrouwen te intimideren en te belagen bij een abortuskliniek", zei D66-raadslid Meryem Çimen. "Daar moeten we ook gezamenlijk de grens trekken in Haarlem."

De motie werd bijna unaniem aangenomen, alleen de ChristenUnie stemde tegen. De partij wilde eerst een onderzoek van de burgemeester afwachten. "Als er sprake is van belagen of intimidatie, dan passen daar maatwerkmaatregelen van de burgemeester. En niet een voor iedereen geldende bufferzone."

Vorige week stelden partijen vragen aan burgemeester Jos Wienen na berichtgeving door NH Nieuws over de anti-abortusdemonstranten die bij de Haarlemse ingang van de Beahuis & Bloemenhovekliniek mogen staan. Bij de andere ingang van de kliniek, die zich net over de grens bij Heemstede bevindt, moeten de demonstranten juist een ruime afstand houden. Wienen beloofde toen in gesprek te gaan met de demonstranten.