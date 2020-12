De kosten van de verbouwing van museum Dolhuys zijn flink hoger uitgevallen dan in eerste instantie begroot. In totaal is het begrote budget met bijna een half miljoen euro overschreden. Dat maakt wethouder Jut Botte in een brief aan de Haarlemse gemeenteraad laten weten.

In eerste instantie was er ruim 4,1 miljoen euro begroot en nu blijkt het totaal bijna 500.000 euro hoger.

Volgens wethouder Botte zijn de extra kosten te wijten aan het feit dat er in de laatste drie maanden voor de opening op 24 november een enorme tijdsdruk was ontstaan. De werkzaamheden in de laatste fase waren complexer en onoverzichtelijker dan voorzien. Er zou ook asbest en achterstallig onderhoud geconstateerd zijn.

Uitstel van de opening zou leiden tot een claim van het Dolhuys, omdat zij het pand dan niet tijdig zouden kunnen betrekken en dus niet zouden kunnen beginnen met de inrichting van tentoonstellingen.

Het begrotingstekort is echter niet alleen ontstaan door onvoorziene kosten. Ongeveer 165.000 euro is gevolg van de wensen van de huurder zelf, waar vooraf geen krediet voor was. Zo is er uiteindelijk besloten tot het plaatsen van een lift, om de toegankelijkheid van het gebouw voor mindervalide medewerkers te waarborgen.