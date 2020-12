in Haarlem is in de nacht van woensdag op donderdag rond 01.00 uur een man in zijn schouder gestoken. De man werd aangetroffen op de hoek van de Orionweg en de Zaanenlaan. Hij heeft lichte verwondingen opgelopen en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie bevestigt dat het incident heeft plaatsgevonden. "Een man is vannacht in zijn schouder gestoken op de Orionweg in Haarlem. Daarbij hebben wij een mevrouw aangehouden", laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten.

In een woning aan het begin van de Orionweg is een vrouw aangehouden als verdachte. Zij wordt op het politiebureau verhoord.

Meer informatie over het incident is vooralsnog niet bekend.