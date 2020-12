De politie heeft dinsdagavond in het programma Opsporing Verzocht beelden vrijgegeven van oplichters die in Haarlem en Zandvoort ouderen hebben opgelicht met een babbeltruc. Twee vrouwen van 82 en 89 jaar werden hier het slachtoffer van.

De verdachten beweerden in beide gevallen dat ze van de thuiszorg waren. Ze vertelden de bejaarde slachtoffers dat ze in opdracht van de gemeente naar binnen wilden om het huis te desinfecteren in verband met het coronavirus.

De 82-jarige vrouw uit Haarlem werd ook gevraagd haar pincode af te staan. Dat deed ze, en in de dagen daarna werd voor in totaal ruim 5.000 euro gepind in Badhoevedorp, Utrecht en Den Haag.

Ook het Zandvoortse slachtoffer moest haar pincode afstaan. Van haar rekening werd in totaal 800 euro gepind bij een bankautomaat en casino in Heemstede. Daarnaast werden enkele persoonlijke bezittingen en sieraden van het slachtoffer gestolen.

De politie heeft beelden van een vrouw die met de gestolen bankpas van het Haarlemse slachtoffer geld opneemt bij een pinautomaat in Badhoevedorp. Met dezelfde pinpas werd door een man geld opgenomen bij een automaat in Den Haag. Op bewakingsbeelden van het casino in Heemstede is een vrouw te zien die lijkt op de dame die geld opnam in Badhoevedorp.