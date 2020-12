Medewerkers van Stichting Talents and Dreams (STAD) hebben deze week in Haarlem honderd regenboogvlaggen uitgedeeld in de hoop dat lhbti-jongeren zich op Paarse Vrijdag gesteund voelen.

Twee studenten hebben als stageopdracht voor Stichting STAD het idee uitgewerkt om met hulp van sponsoren honderd gratis vlaggen uit te delen. Volgens de twee is het nog steeds nodig om jongeren ervan bewust te maken dat ze mogen zijn wie ze zijn.

"Paarse Vrijdag wordt eigenlijk alleen op middelbare scholen gehouden, maar wij willen het wat breder maken", zegt initiatiefnemer Sade Westerkamp.

Sinds tien jaar wordt op de tweede vrijdag van december zoveel mogelijk paarse kleding gedragen op middelbare scholen, om lhbti-jongeren die al uit de kast zijn gekomen of er nog in zitten steun te betuigen.

Als een van de 54 zogeheten Regenboogsteden van Nederland laat Haarlem regelmatig de regenboogvlag op openbare gebouwen wapperen, maar dat is volgens de initiatiefnemers van de vlaggenactie nog niet genoeg.

Veel Haarlemse ondernemers hebben al laten weten dat ze vrijdag de vlag uithangen.