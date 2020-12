Peter Roozing uit Haarlem, vrijwilliger bij het Rode Kruis-district Kennemerland, is maandag in Den Haag voor zijn inzet tijdens de coronacrisis onderscheiden. Het was voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat de organisatie herinneringsmedailles heeft uitgereikt.

Roozing is sinds november 2018 als hulpverlener verbonden aan het Rode Kruis-district Kennemerland. Toen hij aan het begin van de eerste coronagolf zijn baan als Uber-chauffeur kwijtraakte, besloot hij zich volledig in te zetten voor het Rode Kruis.

Nu is hij patiëntenbegeleider en chauffeur en brengt hij ouderen met COVID-19 van hun verzorgingstehuis naar een tehuis met een speciale corona-afdeling. Ook doet hij boodschappen voor ouderen.

Prinses Margriet reikte de herinneringsmedailles maandag uit. In totaal vier vrijwilligers van het Rode Kruis,onder wie Roozing, kreeg zo'n medaille. Zij staan symbool voor de zesduizend vrijwilligers die een medaille ontvangen voor hun inzet tijdens de coronapandemie. De medailles werden vanwege de coronacrisis opgespeld door iemand uit het eigen huishouden.

De overige vrijwilligers ontvangen hun medaille - afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen - in januari tijdens feestelijke bijeenkomsten in de regio. In het district Kennemerland komen ruim honderd vrijwilligers in aanmerking voor de eremedaille.