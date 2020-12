De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een man aangehouden in een woning aan de Oorkondelaan in Haarlem, omdat hij vernielingen pleegde in de woning. De man verzette zich hevig bij zijn arrestatie.

Agenten kwamen rond 4.00 uur bij het huis aan. Daar wachtte de verdachte hen op en bespoot de agenten meteen met een brandblusser.

Uiteindelijk kon de man worden aangehouden. Vier agenten moesten in het ziekenhuis behandeld worden en konden daarna naar huis.

Waarom de man de vernielingen in de woning pleegde, is vooralsnog onduidelijk. De politie heeft de zaak in onderzoek.