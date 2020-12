Een telefoonwinkel in winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem is vrijdagochtend overvallen. De politie is een zoektocht gestart naar de overvallers en gebruikt hierbij onder meer een helikopter.

Volgens een politiewoordvoerder gaat het mogelijk om twee daders, die donkere kleding dragen. Na de overval zijn ze in onbekende richting gevlucht. Het is nog niet bekend of er buit is gemaakt.

Voor de winkel staan agenten met kogelwerende vesten. De politie doet onderzoek naar het voorval.