Het Openbaar Ministerie (OM) looft een beloning van 10.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de dader of daders van een ramkraak en een overval op supermarkten in Haarlem en Alkmaar.

De politie houdt er rekening mee dat de twee overvallen zijn gepleegd door dezelfde groep daders, mogelijk in wisselende samenstelling. Dat werd dinsdagavond bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht, waarin beelden van de twee overvallen werden getoond.

Beelden van beveiligingscamera's in de Jumbo aan de Engelenwaard in Haarlem tonen hoe in de vroege ochtend van 4 april een gestolen bestelbus de pui ramde en de winkel binnenreed.

Op dat moment was een medewerkster net bezig met kassalades en de geldautomaat. Ze sprong op tijd opzij en wist daarmee net te voorkomen dat ze wordt geraakt door het kopieerapparaat, dat door de impact van de ramkraak enkele meters de winkel werd ingeschoven.

Toen de bestelbus in de winkel stond, sprong de bestuurder eruit en verzamelde, bijgestaan door een tweede overvaller die te voet de winkel was binnengekomen, in ongeveer een minuut tijd zoveel mogelijk kassalades. De politie vermoedt dat de daders wisten op welk moment ze moesten toeslaan om contant geld buit te maken.

Politie wil tips over onder meer de vluchtscooter

Dat geldt ook voor de overval op de Jumbo aan de Winkelwaard in Alkmaar op 20 mei. De daders van die overval gingen er vervolgens met een flink geldbedrag op een zwarte scooter - mogelijk een Gilera Runner - vandoor.

Ook in Haarlem sloegen ze op de vlucht op een scooter van vermoedelijk hetzelfde type, al kwamen ze daar op de Groningenlaan ten val, en bleven enkele brokstukken van de tweewieler achter. De politie hoopt op tips over die beschadigde scooter of het herstel ervan.

Vorige week werd er een 51-jarige Alkmaarder aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij de overval in Alkmaar. Zijn rol wordt onderzocht, maar de politie is nog op zoek naar de identiteit van de andere overvallers.