De Haarlemse reddingsbrigade verkeert in zwaar weer. Er is een flink tekort ontstaan op de begroting, wat grote gevolgen kan hebben voor het voortbestaan van een van de oudste reddingsbrigades van Nederland.

"Het tekort bij de Haarlemse reddingsbrigade kan komend jaar oplopen tot 10.000 euro", vertelt woordvoerder Ab Merrouni aan nieuwspartner NHnieuws.

Oorzaak is onder meer het wegvallen van verschillende evenementen als de Halve van Haarlem en sportevenementen waar de reddingsbrigade tegen vergoeding EHBO-ers levert. Hierdoor loopt de brigade duizenden euro's mis.

Eerder deze week maakte de landelijke organisatie van de reddingsbrigades bekend dat een op de vijf brigades in Nederland vreest voor het voortbestaan. Dat is zorgelijk, omdat reddingsbrigades uitrukken tijdens rampen. "Als er echt iets misgaat, heb je de reddingsbrigade nodig", zegt Merrouni.

Maar de reddingsbrigade is misschien nog wel belangrijker vanwege de zwemlessen die de brigade geeft. "Onze zwemlesprijzen zijn de laagste van Haarlem. Daardoor kunnen mensen met weinig geld toch leren zwemmen."

Reddingsbrigade hoopt op subsidie

Met de komst van de nieuwe brug in Haarlem-Noord moest de Haarlemse reddingsbrigade nieuwe huisvesting zoeken. De gemeente zou hiervoor instaan. "Maar dat is nooit netjes gebeurd", zegt Merrouni.

"We gingen er met ons nieuwe onderkomen aan de Mooie Nel 1 op achteruit. We hebben later wel een financiële vergoeding gekregen, gezien het achterstallig onderhoud, maar dat was lang niet genoeg. En daar komt bij dat wij het geld zijn verloren aan de aannemer. Hij is ermee vandoor gegaan. Ja, het zit niet mee", verzucht hij.

Subsidie van de gemeente moet nu hoop bieden. Maar zolang die er niet is, moet het geld uit andere bronnen komen. Mocht dat er niet komen, dat wordt het problematisch: "Dit houd je één, hooguit twee jaar op deze manier uit. Maar als het niet beter gaat, dan zou het daarna zomaar klaar kunnen zijn."