Een 51-jarige Alkmaarder is aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij een ramkraak bij een Jumbo in Haarlem en een overval bij een Jumbo in Alkmaar dit jaar.

De rol van de man wordt onderzocht, meldt de politie. Ze konden de man aanhouden omdat er DNA van de Alkmaarder is gevonden op beide plekken.

De ramkraak in Haarlem vond plaats op 4 april, bij de supermarkt aan de Engelenburg. Deze daders zijn met hoge snelheid eerst door het rolluik van het winkelcentrum gereden en daarna door de glazen winkelpui. Hierdoor konden de overvallers naar binnen.

"We waren aan het werk en toen hoorden we een harde klap", vertelde personeel destijds aan NH Nieuws. Ze werd net niet geraakt door de auto. "We zijn meteen op een veilige plek gaan zitten en het maar laten gebeuren."

Een paar weken later, op 20 mei, werd een overval gepleegd op de Jumbo-vestiging aan de Winkelwaard in Alkmaar. Daarbij richtte de dader met een vuurwapen op klanten en medewerkers.

Opsporing Verzocht besteedt op komende dinsdag in hun tv-uitzending aandacht aan deze twee overvallen waar ook de beelden van de incidenten getoond worden.