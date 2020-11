De Schipholweg (N205) tussen Nieuw-Vennep en Haarlem richting Haarlem is dinsdag tijdelijk afgesloten geweest vanwege een ongeluk. Of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend. De weg werd rond 18.15 weer vrijgegeven.

Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur ter hoogte van Vijfhuizen. Een automobilist raakte door onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt, waarna de auto omsloeg en op z'n flank tegen de vangrail tot stilstand kwam.

Om de hulpdiensten ruim baan te geven werd de weg afgesloten. Daardoor ontstond er al snel een file van enkele kilometers en kwam ook het verkeer op de aansluitende N232 stil te staan.

Het verkeer is tijdens de afsluiting tegen de richting in en over een vrije rijstrook weggeleid, meldt de politie.