De Hannie Schaftschool in Haarlem is tot zeker maandag 30 november gesloten vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen onder de leerkrachten. Dit is besloten in overleg met de GGD, omdat de bron van de besmetting in de basisschool zelf ligt.

De ouders zijn maandag via een e-mail ingelicht over de situatie. "Nu nemen we een time-out om te kijken hoe het virus zich verder ontwikkelt binnen de school", zegt Marten Elkerbout, bestuurder bij stichting Spaarnesant.

De Hannie Schaftschool valt onder de 26 scholen van Spaarnesant, waar in totaal 850 mensen werkzaam zijn. "We doen er echt alles aan om de noodzaak van de regels bij alle scholen te laten doordringen."

"In een moment van onoplettendheid zijn de regels echter overtreden. Dat is betreurenswaardig. Het blijft mensenwerk. En mensen kunnen wel eens in de fout schieten", aldus Elkerbout.

Zowel de leerkrachten van de Hannie Schaftschool als de ouders zijn overwegend opgelucht. "Ik denk dat het een goed besluit was, hoe vervelend het ook is."

De kinderen volgen nu thuisonderwijs net zoals in het voorjaar. Maandag wordt de situatie opnieuw beoordeeld en zal de school, in overleg met de GGD, beslissen of de school weer open kan.