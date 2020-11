De Haarlemse politie heeft zondagavond een veertigjarige man in de Ternatestraat aangehouden op verdenking van diefstal uit meerdere auto's. Agenten waren in de straat aanwezig vanwege een melding van een alerte buurtbewoner die zag dat de verdachte aan bedrijfsbussen aan het voelen was.

De agenten kwamen de man tegen en zagen dat hij een radio bij zich had. Na onderzoek bleek een bestelbusje in de nabije omgeving, in de Obistraat, onafgesloten te staan. De eigenaar werd benaderd en herkende de radio, die afkomstig was uit zijn bestelbus.

De verdachte bleek meerdere goederen bij zich te hebben die uit een ander bestelbusje waren ontvreemd. De benadeelden deden aangifte van diefstal.