Bij een flat aan de Ierlandstraat in Haarlem is zondag rond 16.30 uur een brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. Wel was er een hond in de flatwoning aanwezig. Het dier is gereanimeerd door de brandweerlieden.

De brand ontstond op een balkon op de eerste verdieping en sloeg over naar de keuken. Ook het balkon van de bovenburen raakte beschadigd door het vuur. De bewoners van de woning waren niet thuis toen de brand uitbrak.

"Het hondje lijkt het te halen", zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Kennemerland tegen nieuwspartner NH Nieuws. De eigenaren van het dier zijn inmiddels op de hoogte gesteld.

Op het balkon en in de keuken is er flink wat schade volgens de woordvoerder. Het is nog niet duidelijk of de eigenaren terug in hun woning kunnen. De oorzaak van de brand wordt ook onderzocht.