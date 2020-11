Haarlem viert maandag haar 775-jarige bestaan. Het is precies een kleine acht eeuwen geleden dat Haarlem stadsrechten kreeg. Het wordt gevierd met onder meer een speciaal lied over Haarlem, dat eveneens maandag in première gaat.

Roel van Velzen schreef de muziek en Veldhuis & Kemper verzorgden de tekst voor het feestelijke lied over het 775-jarige Haarlem. Remco Veldhuis is een geboren Haarlemmer en zag de opdracht gelijk zitten. "Het is een eer dat we het mochten doen. We hebben de bekende klanken van de damiaantjes (kerkklokken van De Grote Kerk) ook in het lied verwerkt."

Veldhuis ziet dat Haarlem heel wat talent heeft voortgebracht. "Chef Special, Brigitte Kaandorp, Lennart Nijgh, Boudewijn de Groot en zijn zoon. Een stad om muzikaal trots op te zijn."Haarlem heeft door de eeuwen heen een muzikale geschiedenis gekend.

Wat niet veel mensen weten, is dat een muzikaal wonderkind de stad ooit bezocht. Lise Koning, medewerkster educatie van het Noord-Hollands Archief weet er meer over: "Dat was Wolfgang Amadeus Mozart, icoon in de klassieke muziek. Hij bespeelde als tienjarige jongetje het Muller-orgel in de Grote of Sint Bavokerk."

"Het was toeval dat Mozart in 1766 op het orgel kon spelen. Zijn vader Leopold Mozart reisde met de kinderen door Europa en zij werden ziek. Daarom bleven ze langer in Haarlem.

Zij kregen door de beroemde Haarlemse drukker Johannes Enschede een bijzonder goed gedrukt boekje met bladmuziek. Daarop nodigde Enschede de kleine Mozart uit, die toen al bekend stond als musikalischer wunderkind, om een uurtje op het Muller-orgel te spelen.