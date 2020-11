Museum het Dolhuys aan de Schotersingel in Haarlem opent woensdag voor het eerst haar deuren na een grote verbouwing. De nieuwe naam is Museum van de Geest. De opening stond gepland op 10 november, maar moest vanwege de coronamaatregelen worden uitgesteld.

"We moeten nog even de puntjes op de i zetten, maar we kunnen niet wachten om alles te laten zien", zegt Carine Neefjes, hoofd publiek en onderwijs.

Het pand ziet er aan de buitenkant praktisch nog hetzelfde uit als vroeger op wat belettering na. De ruimtes binnen zijn stevig onder handen genomen. In een aantal zalen is er veel kleur gebruikt met een moderne uitstraling, maar tijdens de anderhalf jaar durende verbouwing zijn ook veel oude details bewaard gebleven, zoals de gemetselde muren van vroeger en de oude kozijnen.

Voor de verbouwing was het een museum over psychiatrie met vooral persoonlijke verhalen van mensen wiens geest anders werkt dan 'normaal'. Met de verbouwing is het museum op dit vlak een nieuwe weg in geslagen. "We keken toen vooral naar beperkingen en dat wilden we niet meer. We willen meer op zoek naar onze eigen geest en die van anderen om zo ook meer begrip voor elkaar te hebben", zegt Neefjes.