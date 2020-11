De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee personen aangehouden naar aanleiding van een inbraak in een bedrijfsbusje op de Zwaluwstraat in Haarlem.

Bij een van de aanhoudingen vonden agenten gereedschap dat vermoedelijk is gebruikt bij de inbraak. Het gereedschap was niet afkomstig uit het busje en is vermoedelijk gestolen bij een inbraak eerder in de nacht.

De politie roept de eigenaar van het gereedschap op zich te melden.