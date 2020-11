De N208 tussen de A22 en Santpoort-Noord is donderdagochtend in beide richtingen tijdelijk afgesloten geweest vanwege een zwaar ongeluk. Een van de betrokkenen zat bekneld in een auto en is door de brandweer uitgeknipt.

Rond 7.30 uur botsten twee auto's op elkaar ter hoogte van het Tinq-tankstation. Een van de auto's belandde in de middenberm, de ander kwam aan de andere kant van de weg achterstevoren tot stilstand.

Het slachtoffer uit de opengeknipte auto is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van de bestuurder of inzittenden van de andere auto is nog niets bekend.

Vanwege het ongeluk was de N208 vanaf de A22 afgesloten. Dat leverde veel verkeershinder op. Automobilisten stonden een uur stil op de N208, maar ook op de A22 liep het verkeer vast. Daar stond 2 kilometer file.