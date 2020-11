Een deel van de Hannie Schaft Herdenking in de Grote of St.-Bavokerk in Haarlem is zondag al opgenomen. De herdenking ziet er dit jaar anders uit vanwege de coronamaatregelen. Omdat er maximaal dertig personen in de kerk aanwezig mogen zijn, heeft de organisatie een deel van de live-uitzending al van tevoren opgenomen.

"Zondag 29 november is er een groot scherm waarop de video's te volgen zijn", zegt Mieke Benda, eindredacteur van de Hannie Schaft Herdenking. "Een deel van de herdenking is live. Daar zijn minister van Binnenlandse Zaken Kajsa van Ollongren en voorzitter Jeroen Pliester van de Stichting Nationale Hannie Schaft Herdenking bij aanwezig."

De familie Schaft is ook aanwezig en de twaalfjarige Quin zal iets voordragen. "De herdenking wordt verder aangekleed met eerder opgenomen optredens die we tonen op het grote scherm."

"We zijn zondag in Overveen begonnen. Daar opent het programma", zegt Dennis Brussaard, die voorgaande jaren de live-uitzending regisseerde. "Vervolgens komen de muzikanten in Haarlem, in de St.-Bavo samen. Straks tijdens de uitzending lijkt het alsof het live is. Alles is een geheel."

Hannie Schaft werd op 16 september 1920 geboren en speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol in het verzet tegen de Duitse bezetter.

De herdenking is op 29 november vanaf 13.00 uur live te volgen op NH Nieuws.