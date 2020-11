Een deel van de seniorenflat Nieuw Meerwijk aan de Briandlaan in Haarlem is in de nacht van zaterdag op zondag ontruimd, omdat er op een galerij brand was uitgebroken.

Een van de bewoners van het complex is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De brand werd rond 4.30 uur gemeld, waarop de brandweer uit voorzorg met een groot aantal manschappen en bluswagens in actie kwam. Eenmaal ter plaatse bleek de brand mee te vallen.

Een stoel op de galerij van de tweede etage zou hebben gebrand. Volgens de veiligheidsregio kwam er veel rook vrij, maar was het vuur snel onder controle.

Over de omvang van de schade is nog niets bekend. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.