De vrijdagmarkt op de Zomerkade in Haarlem is weer compleet mét hond Mister Bigg op het bekende bankje voor het huis van zijn baasje Danny. Danny moest het twee weken zonder zijn "kind" doen, omdat hij ervan verdacht werd zijn hond te mishandelen.

"Het is alsof ik de lotto heb gewonnen. Ik ben zielsgelukkig, dit is het mooiste moment in mijn leven", aldus Danny. "Mister Bigg is nu de vrolijkheid zelve en ik hoop ook dat dat zo blijft."

De politie kwam de hond vrijdag afleveren bij Danny. De zaak tegen de hondeneigenaar is inmiddels geseponeerd. Na onderzoek is onvoldoende bewezen dat hij zijn hond heeft mishandeld. De handhavers zouden door een raam van de woning hebben gezien dat Danny zijn hond mishandelde. Danny heeft dat altijd ontkend en zou "zijn kind nooit slaan".

De buurt miste de hond ook en startte een petitie. Een georganiseerde demonstratie ging niet door. Uiteindelijk ging burgemeester Jos Wienen met Danny in gesprek.