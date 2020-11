Zandkunstenares Susanne Ruseler heeft met haar kunstwerk Wilde Natuur de publieksprijs gewonnen bij het EK Zandsculpturen in Zandvoort. Ze mag zich geen Europees Kampioen noemen, want het evenement is door de coronamaatregelen dit jaar geen officieel kampioenschap.

Het EK Zandsculpturen dreigde afgelast te worden, omdat evenementen verboden zijn. De zes deelnemers waren echter al hard bezig. De wethouder van Zandvoort en het Zandvoorts Museum vonden dat erg zonde en door het "een buitenexpositie" te noemen, konden de kunstenaars gewoon doorgaan met hun werk.

Gevolg is wel dat er, zoals bij voorgaande edities, geen jury aan te pas komt en er dus ook geen Europees Kampioen wordt uitgeroepen. Het publiek mocht wel stemmen en dat hebben zo'n driehonderd bezoekers gedaan. Het thema dit jaar is Zandvoort goes Wild.

Het winnende kunstwerk Wilde Natuur van Susanne Ruseler staat op het Badhuisplein. Ze heeft krioelende zandhagedissen afgebeeld, die ook in de duinen bij Zandvoort voorkomen. Ze krijgt als prijs een sculptuur van glas.

Ruseler zou voor Nederland uitkomen, áls er een EK zou zijn, net als zandkunstenaar Maxim Gazendam uit Kortenhoef. Zijn zandkunstwerk staat bij het HDMZ-Museum in Zandvoort. De sculpturen staan er nog tot en met eind februari.